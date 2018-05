Distributiecentrum Wisselstukken organiseert laatste benefietconcert voor Kinderland 18 mei 2018

03u00 0 Berlaar Woensdagavond vond na tien jaar het allerlaatste concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in de Sint-Pieterskerk plaats. De Berlaarse kazerne zal in de toekomst moeten afbouwen.

De Sint-Pieterskerk zat bomvol. Iedereen was het erover eens: het concert, o.l.v. kapitein-commandant kapelmeester Yves Segers, was subliem. Het gastoptreden van solist Anthony Devriendt, eerste hoorn-solo van het Nationaal Orkest van België, droeg niet gering bij tot dat succes. Helaas was het meteen ook het laatste concert, want het Distributiecentrum Wisselstukken bouwt af. "Het gaat om een politieke beslissing, binnen dit en vijf jaar valt het doek over onze kazerne", zegt kolonel-stafbrevethouder Nico Hoogmartens.





Burgemeester Walter Horemans verwelkomde Luitenant generaal De Baene, kolonels staf-brevethouders Ivan de Tender en Eric Claessen alsook het publiek. "Dank aan de noeste medewerkers en in het bijzonder duizendpoot adjudant-chef Johan Lowies en zijn team. Johan, je hebt keihard gewerkt om dit klaar te krijgen. Ook speciale dank aan adjudant Majoor Van de Winkel, beter bekend als 'den Dimitri', die deze week met pensioen gaat. Dit concert wordt zowaar zijn privé-afscheidsfeestje", aldus burgemeester Walter Horemans, die samen met kolonel Nico Hoogmartens een cheque van 13.030 euro overhandigde aan een ontroerde Dominiek Van Besien, directeur van Kinderland, Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. (WAE)