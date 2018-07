Burgemeester trekt naar kiezer met 11 nieuwkomers 04 juli 2018

02u35 0

Walter Horemans (CD&V) gaat opnieuw voor de burgemeesterssjerp in Berlaar. Opvallend: van de 21 kandidaten op de CD&V-lijst trekken 11 kandidaten voor het eerst naar de verkiezingen. Vooral de komst van Caroline Maes (urologe) springt in het oog. Zij wil de partij steunen als onafhankelijke.





"De lijst is volledig en telt 21 kandidaten", zegt Walter Horemans. "Er staan 11 mannen en 10 vrouwen op de lijst. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 47,5 jaar. De jongste kandidaat is 18 jaar en de oudste is 70 jaar." De burgemeester stipt aan dat 11 kandidaten voor het eerst mee doen aan de verkiezingen. CD&V Berlaar lanceerde bij de voorstelling van de kandidaten ook een kaart met daarop de zestien belangrijkste realisaties van de huidige legislatuur. Zo daalde onder meer de belasting van 8,5 naar 7,8% en bouwde het gemeentebestuur twee scholen. (WAE)