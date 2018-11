Buitenkantine voor supporters Lyra-Lierse Antoon Verbeeck

21 november 2018

16u33 0 Berlaar Oppositiepartij in Berlaar sp.a polste op de gemeenteraad bij het gemeentebestuur of sportcentrum Doelvelden in de Welvaartstraat alle voetbalsupporters kan opvangen. Het centrum huisvest vanaf dit voetbalseizoen SK Rita Berlaar én K. Lyra-Lierse, en vooral die laatste club heeft een grote aanhang. De gemeente treft daarom enkele maatregelen, waaronder een buitenkantine.

“Naar aanleiding van het succesverhaal van voetbalclub Lyra-Lierse, die speelt op Doelvelden zijn wij een beetje bezorgd of het stadion, en in het bijzonder de kantine, de massale toeloop van supporters op een veilige manier kan slikken? Kan er nog voldoende veiligheid gegarandeerd worden aan de grote opkomst van supportersgroepen?”, klonk het bij sp.a.

Met de komst van Lyra-Lierse ontvangt Doelvelden nu zo’n 700 supporters bij een thuismatch. De vorige seizoenen, toen alleen SK Rita Berlaar er een thuis had, waren dat er maximum 100. “Bij een belangrijke wedstrijd of derby voor Lyra-Lierse wordt het voor de huidige kantine moeilijk om al die supporters op te vangen. Daarom willen we bij dergelijke wedstrijden een tijdelijke buitenkantine plaatsen”, zegt sportschepen in Berlaar Eddy Verstappen (CD&V). “Over het algemeen is er qua veiligheid geen enkel probleem. Bij risicomatchen zullen er in de toekomst voldoende politieagenten aanwezig zijn, al dan niet in burgerkledij. Van de brandweer ontvingen we wel enkele opmerkingen over de kantine. Deuren van de nooduitgangen moeten een andere richting uitdraaien en hier en daar moet er een brandblusapparaat komen. Deze maatregelen worden zo snel als kan doorgevoerd.”

“In principe is er voldoende capaciteit in Berlaar”, reageert Wim Verhoeven, woordvoerder van Lyra-Lierse. “Vanuit onze club is er dus geen grote vraag, maar uiteraard zijn wij, zeker met de winter in aantocht, voorstander van een comfortabele infrastructuur en willen wij gerust meedenken met het gemeentebestuur, waarmee we een goede band hebben.”