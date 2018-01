Brandje in badkamer 02u58 0

De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt naar de Doelstraat. Er was brand ontstaan aan een kachel in de badkamer. De brandweer was het vuur snel meester. De schade bleef beperkt. Er moest verlucht worden. Niemand raakte gewond. De woning blijft bewoonbaar. Na een twintig minuten kon de brandweer alweer terugkeren naar de kazerne. (TVDZM)