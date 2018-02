Brand bij F.C. De Weerdt terwijl club praat over accomodatie KLEEDKAMER VOETBALCLUB VERNIELD TIM VAN DER ZEYPEN

24 februari 2018

02u34 0 Berlaar Langs de Liersesteenweg in Berlaar heeft het donderdagavond gebrand in de kleedkamer van voetbalclub F.C. De Weerdt. Opvallend: de brand ontstond tijdens besprekingen van de club met de gemeente over de toekomst van haar terrein en accommodatie.

"We zaten zo'n drie kwartier te praten met de burgemeester in onze kantine toen enkele spelers, die net startten met hun training, kwamen melden dat er heel wat rookontwikkeling was vanuit onze kleedkamer", vertelt F.C. De Weerdt voorzitter Wim Wouters. Meteen was duidelijk dat er meer aan de hand was. De hulpdiensten werden op de hoogte gebracht en kwamen massaal ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot een kleedkamer maar daar was die wel groot. "De kleedkamer liep heel wat brandschade op", gaat de voorzitter van de voetbalclub verder. "Je kan er voorlopig niet in terecht. Gelukkig waren we er nog aanwezig. Anders had dit heel anders kunnen uitdraaien."





Douchen

Volgens de voorzitter ging het om de kleedkamer van de thuisploeg zelf. De club moet nu enkele praktische maatregelen treffen. "Morgen (zaterdag, red.) is het opnieuw voetbal, maar ons omkleden in de kleedkamer gaat dus niet", vertelt voorzitter Wouters. "Gelukkig kunnen we terecht in een klein lokaaltje aan de cafetaria dat we momenteel hebben omgetoverd tot tijdelijke kleedkamer. Voor het douchen is het een groter probleem. Daarvoor moeten we in de kleedkamer van de bezoekers zijn."





Opvallend is dat de club op het moment van de brand de toekomst van haar accommodatie aan het bespreken was met het gemeentebestuur. "Onze accomodatie is volledig tot op de draad versleten", zegt Wouters. "We wilden bespreken wat we eraan kunnen veranderen."





Verhuis

De gemeente zou naar verluidt een verhuis naar de voetbalpleinen van Doelvelden voorstellen, de voetbalclub zelf ziet dat niet meteen zitten. "Het zou jammer zijn aangezien we hier al een geschiedenis van vijftig jaar achter de rug hebben. We zouden dus graag hier willen blijven. Bovendien zijn wij de laatste voetbalclub in Berlaar binnen het liefhebbersverbond."





Door de brand komt er misschien sneller een doorbraak in het dossier. De kleedkamer zal hoe dan ook moeten worden heropgebouwd. Ondanks de brand kan de voetbalploeg zijn laatste zes thuiswedstrijden gewoon afwerken. "Al zullen we ons al zeker tot het einde van de competitie moeten gaan douchen in de kleedkamer van de tegenstanders", besluit Wouters. De brand in de kleedkamer ontstond volgens korpschef Jan Van As van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen accidenteel. "Vermoedelijk door een kortsluiting aan een muziekinstallatie of radio", aldus de korpschef. Bij de brand raakte niemand gewond.