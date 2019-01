Blokkende student vindt studeerplekjes in bib Antoon Verbeeck

09 januari 2019

11u34 0

De bibliotheek van Berlaar verwelkomt tijdens de blokperiode de Berlaarse studenten. In de bib werden er de afgelopen weken rustige studeerplekjes ingericht. “Als student merk ik zelf dat jongeren er steeds meer nood aan hebben om in groep te studeren”, verduidelijkt initiatiefnemer Brend Van Ransbeeck. “In een groep kunnen ze terugvallen op een sterke sociale cohesie, gaan ze het gevoel van er alleen voor te staan tegen en heerst een grotere sociale controle waardoor ze minder afgeleid zijn. Studeren wordt op die manier een meer efficiënte en leuke ervaring. Het doet ons dan ook plezier dat we samen met het gemeentebestuur en bibliothecaris Gert Maris dit project konden uitwerken.” In deze eerste blokperiode zijn er tien studeerplekjes beschikbaar, waarvan er voorlopig al zes werden ingevuld. De plekjes zijn elke werkdag beschikbaar, tussen de afgesproken uren. Op voorhand inschrijven via www.berlaar.be/studerenindebib is noodzakelijk. “Als het succes van dit initiatief nog verder groeit, bekijken we graag of er een uitbreiding van de plaatsen mogelijk is en of we bijvoorbeeld ook een locatie in Berlaar-Heikant kunnen voorzien”, besluit Van Ransbeeck.