Bierwandelingen van Berlaars bedrijf slepen award binnen Antoon Verbeeck

03 december 2018

14u33 0 Berlaar Het Berlaarse bedrijf The Brewery bvba is voor haar project BeerWalk verkozen tot ‘Best Culinary Tour Company of the Year’ door de jury van Travel and Hospitality Awards. Met BeerWalk, dat culturele bierwandelingen in historische steden als Antwerpen, Brugge, Gent, Kortrijk, Mechelen, Leuven en binnenkort ook in Brussel organiseert, sleept het bedrijf na de ‘Certificate of Excellence’ van TripAdvisor een tweede award in de wacht.

“We zijn enorm trots en vereerd dat we deze award bovenop het reeds gewonnen certificaat van TripAdvisor hebben mogen ontvangen als jong bedrijf”, zegt Karen Jansen, Project Manager van BeerWalk. “Een mooie erkenning voor onze gidsen, die met een 35-tal zijn en zich elke keer passioneel en voor de volle 100 procent inzetten om de deelnemers te laten proeven van onze rijke Belgische biercultuur via boeiende verhalen, anekdotes en nog steeds resterende artefacten. Tussendoor leren zij de mensen genieten van de diverse soorten stads- en streekbieren, vaak in samenwerking met lokale brouwerijen. Sommige brouwsels zijn zelfs in de handel niet te verkrijgen.”

BeerWalk ging in januari 2017 uit de startblokken. “Maandelijks zijn er nu al meer dan 600 nationale en internationale BeerWalkers die we laten kennis maken met onze rijke, door UNESCO tot werelderfgoed erkende, biercultuur. Wij hopen natuurlijk dat deze trend zich ook in de toekomst verder in stijgende lijn doorzet. Vooral bij Nederlanders en Britten zijn onze wandelingen populair. Ook bedrijven bieden graag een BeerWalk aan als activiteit voor hun personeel.”

“Elke wandeling duurt maximum drie uur en wordt begeleid door een professionele biergids. De kostprijs per persoon bedraagt respectievelijk 39 euro en hierin zitten vier of vijf degustaties van speciaalbieren en een exclusief BeerWalk bierglas vervat. Deelnemers die geen bier drinken, krijgen frisdrank naar keuze, en kunnen zo toch alle historische verhalen, unieke stadslocaties en proeflokalen ontdekken en beleven. Deze award is een mooie erkenning en opsteker dat we met het hele team zeer goed bezig zijn. We blijven verder inzetten op klantvriendelijkheid, de opleiding van nieuwe gidsen én nieuwe belevingsvolle BeerWalks”, besluit Jansen.