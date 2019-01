Bibliotheek uitgerust met zelfuitleenbalie Antoon Verbeeck

09 januari 2019

10u36 0

De Berlaarse bibliotheek is onlangs uitgerust met een zelfuitleenbalie. Bezoekers van de bib kunnen dankzij deze nieuwigheid zelf boeken, dvd’s, tijdschriften en strips die ze willen lenen zelf inscannen. “Het nieuwe systeem is zeer overzichtelijk en geeft duidelijke instructies aan de bezoekers”, verduidelijkt bibliothecaris Gert Maris. “Zelf je boeken in- en uitscannen kan zo snel en efficiënt gebeuren. Door het nieuwe systeem zijn de bibliotheekmedewerkers niet meer aan de balie gebonden en komt er meer tijd vrij om bezoekers te ontvangen en ze bij andere zaken verder te helpen.” Deze zaterdag om 11 uur wordt het nieuwe zelfuitleensysteem feestelijk ingehuldigd.