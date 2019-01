Berlaarbon krijgt nieuw ontwerp Antoon Verbeeck

19 januari 2019

De Berlaarbons, de bons waarmee je aankopen kan doen bij de lokale handelaars van Berlaar, zijn tijdelijk uitverkocht. De gemeente wil de bon, die in 2014 werd geïntroduceerd, in een nieuw jasje steken. “Na vijf jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om de Berlaarbons te vernieuwen. Ze krijgen voortaan een ontwerp aangepast aan de nieuwe huisstijl. De bestaande bons blijven geldig tot de vervaldatum verstreken is. Door de vernieuwing is de voorraad Berlaarbons voorlopig uitverkocht. Vanaf 1 februari 2019 zijn de nieuwe bons beschikbaar en kan je ze weer aan het onthaal van het gemeentehuis verkrijgen”, klinkt het. Meer dan 25.000 werden er de laatste jaren uitgeschreven, samen goed voor een som van 125.000 euro.