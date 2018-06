Bénédicte krijgt beurs van VOCATIO 05 juni 2018

02u48 0

Bénédicte Rosier uit Berlaar heeft een beurs gekregen van VOCATIO. Dat steunt gepassioneerde en getalenteerde jongeren met een levensproject of ware roeping. Bénédicte studeerde verpleegkunde en vroedkunde in Leuven, was vroedvrouw op de drukke verloskamer van het UZ Brussel en studeerde een postgraduaat 'tropische geneeskunde voor verpleeg- en vroedkundigen' aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. De stichting VOCATIO reikt jaarlijks 15 beurzen van 10.000 euro uit aan jongeren tussen 18 en 30 jaar, met een talent en/of sociale ambitie. VOCATIO steunt hen binnen verschillende disciplines. De beurs is voor deze jongeren een beslissend 'duwtje in de rug'. Ook dit jaar heeft de jury uit de 192 ingediende dossiers diverse kwaliteits- en beloftevolle projecten beloond.





(ADPW)