Beheersplan van twintig jaar vastgelegd voor dorpskern Gestel 09 februari 2018

02u55 26 Berlaar Kempens Landschap en het gemeentebestuur Berlaar leggen een erfgoedbeheersplan voor de komende twintig jaar vast voor Gestel.

De dorpskern van Gestel in Berlaar is één van de meest pittoreske plekken van de provincie en ligt tussen twee kasteeldomeinen langs de Nete. "Om die sfeer te versterken, zijn het dorpsplein, de pastorij, het kerkhof en de schandpaal opgewaardeerd. Dat was een investering van ongeveer 1 miljoen euro. En daar blijft het niet bij. Wij willen het karakter en erfgoedwaarde van Gestel voor de komende decennia verankeren. Daarom is een erfgoedbeheerplan voor twintig jaar opgesteld. Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed keurde dit goed", vertelt burgemeester Walter Horemans (CD&V). De gemeente Berlaar werkte in dit dossier samen met de Stichting Kempens Landschap en de provincie.





"Nu het beheersplan goedgekeurd is door het agentschap Onroerend Erfgoed is de toekomst van Gestel uitgezet. De eigenaars van de beschermde gebouwen kunnen nu premies aanvragen voor onderhoudswerken die in het beheersplan staan. De gemeente ziet een kans om nog enkele werken uit te voeren. Zo zal de historische bocht voor Gasthof Den Engel definitief worden aangelegd. Ook hebben we de ambitie om de verharding van de Legrellestraat en de Rameyenstraat te vernieuwen en in de straten bomenrijen te planten, zoals in het verleden", besluit burgemeester Walter Horemans.





Gestel is bovendien erkend als stiltegebied. (WAE)