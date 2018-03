Baldertejater speelt 'Vraag het maar aan de Postbode' 13 maart 2018

Het Baldertejater staat dezer dagen op de planken met 'Vraag het maar aan de Postbode' van John Vermeulen in een regie van Hans Kraat.





Het yuppie-echtpaar Kristel en Paul zijn beiden de dertig gepasseerd. Zij wil met alle geweld een kind voor het te laat is maar Paul wil er geen. Zijn vrouw is onvermurwbaar. Hij vindt er niets beters op dan zich tijdens een zakenreis stiekem te laten steriliseren om 'ongelukken' te voorkomen. Toch wordt zij zwanger... De komedie wordt gespeeld door Sanne Horemans, Bruno Van Dessel, Ingrid Van den Broeck, Jan Bal, Bianca Roelants, Staf Vanlommel, Myriam Schroyens en Dirk Liekens. (WAE)





Opvoeringen in Ontmoetingscentrum Ballaer,





Markt 27 Berlaar op 16, 17, 18, 23 en 24 maart.





Kaarten: www.baldertejater.be of telefonisch 0470/510536.