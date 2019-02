Auto boort zich in garage van huis: vier gewonden Tim Van der Zeypen

15 februari 2019

20u30 0 Berlaar In de Smidstraat in Berlaar heeft een personenwagen zich door de gevel van een garage van een woning geboord. Vier inzittenden van de wagen raakten gewond, de bewoners zelf niet.

De auto reed in de richting van het centrum. Net voorbij een spooroverweg ging het mis. De autobestuurder verloor de controle over de zijn stuur, ging uit de bocht en reed in op de gevel. De schade is immens. De gevel van de garage raakte bijzonder zwaar beschadigd.

De brandweer moest ter plaatse komen. Niet enkel om de woning te stutten maar ook een van de vier inzittenden in de auto te bevrijden uit de wagen. Alle vier liepen lichte verwondingen op en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners waren op het moment van het ongeval thuis. Zij raakten niet gewond.

Of de bewoners in de woning kunnen blijven, is voorlopig nog niet geweten. Dit zal pas na de takel- en stuttingswerken duidelijk worden. De Smidstraat is momenteel afgesloten tussen Alflaar en de Meistraat. De politie onderzoekt nu hoe het ongeval is kunnen gebeuren.

(later meer)