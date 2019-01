Asbestleiding gevonden in afgebrand pand centrum: “Geen gevaar voor buurt” Aannemer zal leiding verwijderen in afgesloten zone Antoon Verbeeck

30 januari 2019

13u37 0 Berlaar De aannemer die momenteel het afgebrande hoekpand op de Legrellestraat en de Markt aan het afbreken is, heeft in de kelder van de woonst een asbestleiding gevonden. De komende dagen wordt de leiding verwijderd in een hermetisch afgesloten zone. Er zou in de omgeving geen asbest zijn teruggevonden.

Tijdens een inspectie is deze week een ongeschonden asbestleiding teruggevonden in de woning. “Voor de buurtbewoners dreigt er geen enkel gevaar”, benadrukt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “We hebben de werken aandachtig opgevolgd en lieten op meerdere dagen verschillende metingen uitvoeren. Die gebeurden telkens tijdens de meest risicovolle werken en toonden intussen aan dat er geen asbest in de omgeving werd gevonden.”

Om ook tijdens de verwijdering van de asbestleiding te voorkomen dat er asbest verspreid wordt, wordt er op de werf een hermetisch afgesloten zone met een luchtdichte kamer geplaatst. “Dat biedt het hoogste veiligheidsniveau. We beseffen dat het woord ‘asbest’ mensen kan doen schrikken, maar onderstrepen nogmaals dat er geen asbest in de omgeving gevonden werd. De asbestleiding lag bovendien de hele tijd afgedekt en werd tijdig ongeschonden ontdekt. Zo kunnen we de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de buurt te garanderen. Ook nadat de leiding verwijderd werd, zullen we nog een laatste meting uitvoeren voor we de zone terug vrijgeven.” De verwijdering van de leiding neemt vier dagen in beslag.