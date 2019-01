Afgebrand gebouw in centrum wordt volgende week afgebroken Antoon Verbeeck

17 januari 2019

17u04 2

In het centrum van Berlaar start volgende week de afbraak van het ingestort gebouw op de hoek van de Legrellestraat en Markt. Het pand werd in augustus vorig jaar getroffen door een zware brand. Na de opruiming wil de gemeente de grond kopen om de verkeersdoorstroming in het centrum te verbeteren.

“Tussen de aannemer die de afbraak op zich neemt en de verzekeringen waren er de laatste maanden nog een aantal discussiepunten. Vandaar dat het wachten was op de start van de afbraakwerken. Het gebouw is verre van een mooi zicht en bovendien hangt er op bepaalde dagen nog steeds een rookgeur. We zijn dus tevreden dat de werken nu eindelijk kunnen starten”, reageert burgemeester Walter Horemans (CD&V). “De aannemer zal zijn handen vol hebben, want hij moet al het materiaal volgens de regelgeving op de werf sorteren, wat veel tijd vraagt. Op het eerste zicht is er geen sprake van asbest op de site. Al bestaat er nog een kans dat tijdens de werken asbest wordt gevonden. Uiteraard zullen we dan de nodige maatregelen treffen. De werken zouden in principe tot 1 februari duren.”

Om die werken vlot en veilig te laten verlopen, wordt de Legrellestraat ter hoogte van het gebouw afgesloten voor verkeer. Hierdoor is de straat vanaf het kruispunt met de Markt tot net voorbij de afgebrande gebouw tijdelijk niet toegankelijk. “Tijdens de werken zijn er enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van toepassing. In de Alpenroosstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Dorpsstraat. In de Daalstraat wordt eveneens éénrichtingsverkeer ingevoerd, tussen de Dorpsstraat en het kruispunt met de Alpenroosstraat in de richting van de Alpenroosstraat. Bewoners van de Legrellestraat zullen wel steeds hun woning kunnen bereiken. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werken. Zij kunnen zich nog altijd verplaatsen door de Legrellestraat. De handelaars zullen te allen tijde bereikbaar blijven”, klinkt het.

De brand ontstond op 15 augustus vorig jaar in een opslagplaats. Ook een pitazaak en het filiaal van Argenta werden getroffen. De bank vond ondertussen nieuw onderdak in de Dorpsstraat. “In de zomer verhuist Argenta Berlaar naar een nieuw pand op de Markt 58, waar het voormalige café ’t Spel gelegen was”, deelt persverantwoordelijke van Argenta Caroline Ghekiere mee. De gemeente heeft dan weer oog voor de grond van het vernielde gebouw. “Met een aankoop van de grond willen we het kruispunt Legrellestraat-Markt een stuk veiliger maken en de doorstroming verbeteren. We denken aan de aanleg van een beter fietspad en de komst van een extra afslag op het kruispunt, van de Legrellestraat richting stationsomgeving. We zijn in gesprek met de eigenaars, maar er is nog geen witte rook.”