Actiecomité vraagt naar studie over bouwprojecten onder kerktoren (maar moet wachten op infomoment) Antoon Verbeeck

06 februari 2019

15u51 0 Berlaar Actiecomité Bezorgde Berlaarse Burgers had graag inkijk gehad in een studie die weergeeft waaraan toekomstige projecten rond de kerk voortaan best moeten voldoen. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek rond de bouwplannen op kloostersite van de Zusters van Berlaar aan de kerk in Berlaar. De burgemeester nodigt het actiecomité uit voor een infomoment, waar de studie wordt toegelicht.

Het openbaar onderzoek van het project op de kloostersite loopt nog tot 22 februari. Op de site zouden er drie bouwblokken met 21, 36 en 18 woongelegenheden, een gemeenschappelijke tuinzone en een ondergrondse parkeergarage komen. De Bezorgde Berlaarse Burgers zal op basis van de plannen bezwaar indienen, maar had gehoopt meer informatie te krijgen van de gemeente. “Het gemeentebestuur nam een studiebureau onder arm voor de opmaak van een visie rond grootschalige bouwprojecten rond de kerk. Deze manier van werken juichen we toe en we steken dan ook onze hand uit naar het gemeentebestuur om er verder aan mee te werken. We hadden graag op basis van het rapport advies gegeven aan de vele bezorgde burgers die ons aanspreken. Tot op heden hebben we nog geen rapport te zien gekregen”, zegt Axel Verstrael van Bezorgde Berlaarse Burgers.

“We verstaan dat de bouwpromotoren, zowel die van de kloostersite als die van het bouwproject op de voormalige Steylaerts-site, inkijk krijgen, maar wij verstaan niet dat wij als betrokken burgers over zo’n belangrijke info niet worden ingelicht. Nochtans werd het studiebureau wel betaald met geld dat afkomstig is van de burgers en zitten we met z’n allen op dit deskundig advies te wachten. We betreuren dat er geen grotere transparantie is van het bestuur.”

Het gemeentebestuur vraagt geduld. “Op 19 februari organiseren we om 19.30 uur in zaal Kwarto een infovergadering. Tijdens deze avond komt studiebureau Stramien de studie toelichten. Bij deze nodig ik iedereen uit voor de infoavond”, reageert burgemeester Walter Horemans (CD&V). Of de studie een effect zal hebben op de bouwplannen voor de zustersite, wordt pas duidelijk na het openbaar onderzoek. “Het schepencollege moet na het openbaar onderzoek nog steeds een uitspraak doen”, klinkt het.