Academie schittert met eerste Promsconcert 26 februari 2018

02u28 0

Honderden leerlingen van de Academie Muziek, Woord en Dans schitterden gisterennamiddag met het eerste Proms-concert dat van start ging in de Sint-Pieterskerk van Berlaar. De festiviteiten kaderen in de 50ste verjaardag van de academies van Berlaar, Nijlen, Boechout en Zandhoven, de vier filialen van de hoofdschool in Lier.





Het symfonisch schoolorkest Academia, het volwassenenkoor Euterpe en de samenzanggroepen van de zeven filialen zorgden voor indrukwekkende top-optredens. De Sint-Pieterskerk ging uit zijn dak toen het lied 'Ik wil je, blijf bij me' van De Kreuners gezongen werd. Iedereen zong mee en zwaaide met feestelijke verjaardagsvlaggetjes. "In 2022 viert de Lierse academie haar honderdste verjaardag en dit feest is al in voorbereiding", zei directeur Geert Hendrix. Burgemeester Walter Horemans was gepakt door het wervelende en sprankelijke optreden. "Wauw. Hiermee overtreft de Academie voor Muziek, Woord en Dans haar kunnen... Honderden leerlingen brachten vandaag een overweldigend huzarenstuk waar wij allen diep onder de indruk van zijn." De komende zondagen zijn er nog Proms-concerten in Zandhoven, Kessel en Boechout. (WAE)