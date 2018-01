5.360 euro voor jeugdverenigingen 31 januari 2018

De jeugdverenigingen in Berlaar hebben samen voor 5.360 euro aan cheques gekregen. "De jeugdverenigingen hebben zich schitterend ingezet voor mijn bal. Ze hebben kaarten verkocht en ook tijdens het bal geholpen. Daarom worden ze in de bloemetjes gezet en krijgen ze een cheque", zegt de burgemeester. De verenigingen werden samen met Berlarenaren eveneens getrakteerd op een puik en sfeervol ontbijt in aanwezigheid van CD&V-voorzitter Els Mombers, volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri en fractievoorzitter kamer volksvertegenwoordigers Servais Vanherstraeten. De Scouts kregen een cheque van 720 euro, KLJ Berlaar twee cheques van 1.540 euro en 800 euro, Hondenclub Dako 1.500 euro en de Volleybalclub 800 euro.





(WAE)