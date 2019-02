19-jarige bestuurder boort auto door gevel van huis: “Luide knal en toen viel het licht uit” Tim Van der Zeypen

15 februari 2019

21u30 2 Berlaar Bij een zwaar verkeersongeval in de Smidstraat zijn vrijdagavond vier gewonden gevallen. Het gaat om de inzittenden van een personenwagen die tegen de gevel van een woning knalde. De schade is aanzienlijk. De bewoners kunnen wel in hun huis blijven wonen.

“Mijn man en ik zaten in de zetel naar televisie te kijken toen we plots werden opgeschrikt door een hele luide knal”, getuigt de bewoonster van de woning.

“Daarna ging ook het licht uit. Ik ben naar buiten gelopen en zag toen een auto staan.” De bewoners waren zich op de moment nog van geen kwaad bewust maar de wagen was tegen de gevel van de garage van de woning geknald. Het voertuig stond met zijn achterkant tegen de gevel en poort van de garage.

“Ik zag enkele inzittenden uit de auto stappen en zag dat er iemand gewond was”, gaat de bewoonster verder. “Daarna heb ik de hulpdiensten gebeld.”

Grote impact

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast verschillende ambulances kwam ook de lokale politiezone Berlaar-Nijlen ter plaatse. De rijbaan werd afgesloten, de bewoners moesten hun woning meteen verlaten.

De impact was bijzonder groot. Er zat een groot gat in de gevel en een deel van de muur was losgekomen. “Er was instortingsgevaar”, luidt het bij brandweerofficier Walter Van Rompaey. “We zijn onmiddellijk gestart met stuttingswerken.”

Een jongeman op de achterbank moest door de brandweer bevrijd wordne. Hij was de hele tijd bij bewustzijn en werd samen met de drie andere inzittenden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze liepen allen lichte verwondingen op. Als bij wonder raakten de bewoners niet gewond.

Barsten

Niet enkel de gevel van de garage raakte zwaar beschadigd. Binnenin was er ook heel wat schade. Zo raakte ook het voertuig van de bewoonster beschadigd en werden er scheuren en barsten vastgesteld in de gevel van de woning zelf. Nadat de brandweer klaar was met het stutten van de woning, kon het voertuig getakeld worden. De bewoners mochten in hun woning blijven.

Onderzoek

De Smidstraat bleef afgesloten voor het verkeer tijdens de vaststellingen van de politie. Die onderzoekt nu ook hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Vermoedelijk verloor de 19-jarige autobestuurder net voorbij de spooroverweg richting het centrum van Berlaar de controle over zijn stuur.

“Hij is dan van de rijbaan gegaan, door de voortuin van onze buren en de onze gevlogen. Tot slot reed hij recht in op onze gevel”, besluit de bewoonster. “Ook een reclamebord van onze buren werd meegesleurd door de personenwagen.”

De bestuurder legde een negatieve ademtest af.