106 baby's krijgen geboorteboom 11 juni 2018

In het parkje 'Den Hulst' is gisteren een geboorteboom ingewijd. "Wij verwelkomen vandaag liefst 106 baby's die vorig jaar in Berlaar geboren werden", zegt burgemeester Walter Horemans. "Naar goede jaarlijkse traditie huldigen wij het babygeluk met de inwijding van een geboorteboom in het geboorteparkje. De plek van dit groenparkje was vroeger een gemeentelijke stortplaats. Nu symboliseert het als geen ander het ontstaan van nieuwe levenskansen." Het gemeentebestuur sloot het babyfeest af met een picknick in de Beleeftuin van Wolkewietje. (WAE)