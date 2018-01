10 miljoen voor sportinfrastructuur WERKEN UITBREIDING DOELVELDEN STARTEN BEGIN 2019 BERTJE WARSON

02u55 0 Foto Marc Aerts Sportschepen Eddy Verstappen op de plaats waar de uitbreiding komt. Berlaar Het Berlaarse gemeentebestuur gaat 10 miljoen euro investeren in sportinfrastructuur op de gemeentelijke Doelvelden. "Het schepencollege heeft zopas het licht op groen gezet om op de Doelvelden een sporthal, drie basketbalterreinen, danszaal, jeugdhuis en twee multifunctionele zalen te bouwen. In het voorjaar 2019 volgt de eerste spadesteek", zegt sportschepen Eddy Verstappen (CD&V).

De gemeentelijke Doelvelden, die in een oase van groen liggen en waar SK Berlaar en Lyra voetballen, krijgen er nog andere sporters erbij. "Aan het A-terrein wordt niet geraakt. De herinrichting en nieuwbouw zijn gepland tussen de toegang en de tribune. SK Berlaar krijgt er trouwens nog twee kunstgrasvelden bij", begint sportschepen Verstappen.





Oud en versleten

De investeringen zijn volgens Verstappen broodnodig. "Sporthal 't Stapveld aan de Pastorijstraat staat er al een dertig jaar en is tot op de draad versleten. Bovendien is de sporthal veel te krap. Tal van sporters wijken uit naar naburige gemeenten. Er zijn een dertigtal sportclubs aangesloten bij de Sportraad. Daarom heeft het schepencollege beslist een volwaardige sportinfrastructuur uit te bouwen. Er komen een grote sporthal en drie volwaardige basketbalterreinen. De twee Berlaarse dansclubs krijgen een danszaal die ze in twee kunnen opdelen. De karateclub en andere gevechtssporten kunnen trainen in de multifunctionele zaal", legt de sportschepen uit.





Ondergronds jeugdhuis

Berlaar bouwt ook nog een tweede multifunctionele zaal. Die is bedoeld voor culturele festiviteiten. "Er komen een verrijdbaar podium en tribunes. Bijkomende opdracht voor de architecten is te bekijken of gedeeltelijk of volledig ondergronds een jeugdhuis gebouwd kan worden. Momenteel is het jeugdhuis gevestigd aan de Pastorijstraat in een oud pand dat de jeugd opgeknapt heeft. In de straat staan er oude huisjes die gesloopt worden. Ook sporthal 't Stapveld wordt afgebroken. We bekijken beide locaties samen om er een woonproject te realiseren."





"Indien alles volgens plan verloopt, kunnen we in het voorjaar 2019 de eerste steen leggen van de nieuwe sportinfrastructuur", verwacht schepen Eddy Verstappen. "De Doelvelden zijn zeer centraal gelegen en er is een grote parking, we kunnen ons geen betere locatie indenken."