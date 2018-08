1.000 kilometer op de fiets tegen kanker SANDRA BAETEN EERT OVERLEDEN ZUS MET SPORTIEVE PRESTATIE BERTJE WARSON

02 augustus 2018

02u50 0 Berlaar Sandra Baeten (49) organiseert samen met vrienden en familieleden een fietstocht van maar liefst 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Sandra verloor vorig jaar haar zus Heidi aan darmkanker en wil met de tocht iedereen die tegen de ziekte vecht of vocht, steunen.

Sandra Baeten heeft een zwaar jaar achter de rug: de vrouw verloor in november haar enige zus Heidi (46) aan darmkanker en neemt sindsdien de zorg van diens drie kinderen mee op zich. Om Heidi te eren, organiseren vrienden en familie, onder impuls van Sandra, nu een fietstocht tegen kanker. "1000 kilometer onder het motto 'Samen Sterk', Heidi's lijfspreuk", zegt Sandra. "De opbrengst daarvan gaat rechtstreeks naar kankeronderzoek. Op die manier willen we iedereen die nog vecht tegen deze vreselijke ziekte steunen."





Levensgenieter

Heidi, mama van dochters Kimberly (25), Kelly (23) en Britney (18), kreeg drie jaar geleden het vreselijke verdict te horen: ze had darmkanker en zou nog maar een half jaar te leven hebben. Gesteund door familie, vrienden en hulpverleners besloot de vrouw echter in de tegenaanval te gaan. Dankzij een deelname aan een nieuwe studie werd de levensduur van Heidi toch nog eventjes verlengd. "Uiteindelijk is ze toch nog twee jaar en drie maanden bij ons kunnen blijven. Daarna is mijn zus, mijn steun en toeverlaat, gestorven", vertelt Sandra.





Giften

Sandra heeft ondertussen al overleg gepleegd met Hilde Neven, coördinator van Kom op tegen Kanker. "Er komt veel bij kijken, want om mee te mogen fietsen, moeten we eerst een som van 5.000 euro ophoesten voor Kom op tegen Kanker. We zullen daarom vanalles organiseren en hopen ook op enkele giften. Ons team van acht familieleden en hechte vrienden gaat ervoor. We rijden van 30 mei tot en met 2 juni vier dagen in groepjes van twee, zodat we in totaal 1.000 km rijden. Vertrek is in Mechelen maar waar het parcours gereden wordt, is nog niet geweten. 't Wordt wel spannend, want de meesten onder ons hebben nog nooit op een koersfiets gezeten", lacht Sandra nog.





Wil je Sandra en haar team steunen? Een gift storten kan via het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker: BE14 7331 9999 9983 met vermelding: ACTIE SAMEN STERK BERLAAR GIFT 170212083. De opbrengst hiervan gaat integraal naar kankeronderzoek.