"Wij wachten hier al meer dan 20 jaar op" RESTAURATIE SINT-PIETERSKERK EN HERAANLEG KERKOMGEVING STARTEN DIT JAAR BERTJE WARSON

11 augustus 2018

02u25 0 Berlaar Nog dit jaar starten de restauratiewerken van de Sint-Pieterskerk (bouwjaar1876) in het centrum van Berlaar. "Gelijktijdig wordt de kerkomgeving verfraaid en veiliger gemaakt. Het restauratiedossier van de kerk sleepte meer dan 20 jaar aan. De volledige restauratie kost 3 miljoen euro, maar we krijgen 1.764.843 euro subsidies van de Vlaamse overheid", zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).

"Het heeft wat voeten in de aarde gehad voor we subsidies kregen. Er waren liefst 120 kerken voor ons. Maar plots kwam alles in een stroomversnelling omdat wij vrij vlug ons kerkenbeleidsplan bij minister Geert Bourgois indienden", zegt burgemeester Walter Horemans.





Waterinsijpeling

"Wij zijn van zes naar drie kerken gegaan. Nu de subsidies er zijn kan de renovatie eindelijk starten. De renovatie van de toren en het dak van de neo-romaanse kerk is dringend, want het regent er gewoon binnen. Aan de pilaren, het plafond tot zelfs in de kast van de sacristie zie je duidelijk de waterinsijpeling. Het bezetsel bladert van de muren."





De raming voor de restauratie van kerktoren en kerklichaam bedraagt 2.093.486 euro waarvan de Vlaamse overheid 1.764.843 euro subsidieert. Gemeente en kerkfabriek nemen 1.169.297 euro inclusief BTW voor hun rekening.





Een ander dossier is de verfraaiing van kerkomgeving, die ook al jaren op de agenda staat. "De Pastorijstraat waar de school van het Heilig-Hart van Maria gevestigd is, wordt veiliger. Aan beide kanten wordt het fietspad verbreed en komt er een veilige oversteek. De Pastorijstraat en Ballaarweg krijgen nieuwe rioleringen, helaas ten koste van enkele parkeerplaatsen. De twee aannemers starten, toevallig, gelijktijdig met de werken aan kerk en omgeving. Dit betekent veel vrachtverkeer en machines aan en rond de kerk. De werken starten nog dit jaar en zullen anderhalf jaar duren", zegt de burgemeester nog.





Muurschilderingen

Hugo Verret, die al 22 jaar voorzitter is van de kerkfabriek Sint-Pieters, is een gelukkig man. "Zolang ik al voorzitter ben, word ik geconfronteerd met de aftakeling van onze prachtige kerk."





De kerk heeft ook prachtige lood-in glasramen. De raming voor het restaureren van de decoratieve glas-in-lood ramen bedraagt 198.828 euro exclusief btw, waarvan 196.828 euro voor 80% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, 20% is voor rekening van gemeente en kerkfabriek. "De Sint-Pieterskerk had oorspronkelijk prachtige muurschilderingen die helaas verschillende keren overschilderd werden, wat zeer jammer is. Het zou fantastisch zijn mocht er een stuk muurschildering met bloemen en taferelen opnieuw zichtbaar worden, om aan te tonen hoe mooi het vroeger was."