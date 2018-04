"Vijf jaar aan gewerkt, in één klap weg" GEZIN MET TWEE KINDEREN DAKLOOS NADAT HUIS DEELS INSTORT BERTJE WARSON

21 april 2018

03u15 0 Berlaar Een gezin met twee kinderen is dakloos nadat hun huis in de Pastoor Haemelstraat in Berlaar deels instortte. "Na een telefoontje van de projectontwikkelaar snelden wij naar huis en zagen we ons huis tegen de vlakte gaan", zeggen Dimitri Goris en Ann Van Rompay.

Dimitri en Ann dwalen door het puin van hun huis en rapen hier en daar nog wat op. "Dit is onwezenlijk. Wij kunnen dit niet vatten", vertelt het koppel. "We waren op ons werk en onze kinderen naar school. In de namiddag kregen wij een telefoontje van projectontwikkelaar Jacques Borghs die vroeg of we meteen naar huis konden komen want er was iets ernstigs aan de hand. Wij gingen meteen naar huis en toen zagen we ons huis instorten. Wij hebben alles zien gebeuren. Verschrikkelijk, een nachtmerrie... Ons huis waar wij vijf jaar aan gewerkt hebben om het mooi in orde te krijgen, in één klap weg. Alleen de hoogbouw met slaapkamers en badkamer staat er nog. Het woongedeelte is volledig weg."





Pal naast hun huis waren funderingswerken bezig voor een appartementsgebouw. "De aannemer die met de bouwwerken bezig is zei gewoon sorry tegen ons. Terwijl ze tot vlak tegen ons huis aan het graven waren. We hebben hen nog verwittigd dat het gevaarlijk was." Een stabiliteitsingenieur en architect hadden de arbeiders van bouwondernemer Verhoeven & co sleuven laten graven en daar moest beton in gegoten worden. "We mochten niet machinaal maar alleen met de hand werken", zegt Marc Pootemans van Verhoeven & co. "Wij stelden vast dat er geen funderingen waren en het huis los op de teelaarde stond. We moesten 80 cm diep onder het huis en haalden nog geen tien kruiwagens aarde weg of we hoorden het kraken. Wij zijn meteen gestopt maar een deel van de woonst is dan ingestort. Wij zijn voor de schade verzekerd. Volgende week komt er een expertise en dan zal blijken wie in fout is", zegt Marc Pootemans.





Verzekeringen

Dimitri en Ann doen een oproep aan de verzekeringen om zo vlug mogelijk over een te komen wat ze willen snel hun huis terug. "We hebben samen met de brandweer via het plat dak nog kleren, onze paperassen, wat geld en onze computer mogen ophalen. Gelukkig hebben we onze foto's nog als herinnering. De inboedel, kasten, zetels, TV, alles is kapot." Hun twee zoontjes Axel (7) en Nand (3) hebben de ravage nog niet gezien. "Mijn schoonmoeder heeft ze heel voorzichtig toch al iets verteld en ze vroegen meteen of hun visjes het overleefd hadden. Gelukkig heeft de brandweer hun visjes gered", vertelt Ann.





Steun

Buren en familie steunen Ann en Dimitri waar ze kunnen. "Ze brengen drank en eten, zonnecrème en collega's doen de was. Dat is hartverwarmend."