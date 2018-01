"Plukken nog steeds vruchten van zijn beleid" HONDERDEN MENSEN NEMEN AFSCHEID VAN EREBURGEMEESTER JOS HOUBEN BERTJE WARSON

zaterdag afscheid genomen van ereburgemeester Jos Houben. Hij overleed op 7 januari en werd 98 jaar. Houben stond 24 jaar aan het roer van de gemeente en was in totaal 47 jaar actief in de politiek. "Wij nemen afscheid van een icoon die burgemeester wilde zijn van iedereen. Berlaar plukt nog altijd de vruchten van zijn beleid", zei burgemeester Walter





Horemans (CD&V).





De bijzonder sfeervolle afscheidsplechtigheid vond in de Sint-Pieterskerk plaats. Het voltallige schepencollege, de huidige burgemeester Walter Horemans, ereburgemeester André Martens, korpschef Jan Van Asch, de Arbeidersbeweging en honderden Berlaarnaars namen afscheid van 'hun burgervader'. Pastoor Eric Thielemans schetste Jos Houben als een hartverwarmende persoonlijkheid en een ruimdenkend en wijs man. Dertig jaar geleden liet hij de parochiekerk nog grondig opfrissen door het gemeentepersoneel en schonk hij een Sint-Pietersbeeldje aan de kerk.





Bovendien liet hij straten en landbouwwegen moderniseren, werd een school gebouwd op de Heikant en werd de kiem gelegd voor de bouw van sociale woonwijken. Door zijn toedoen is Berlaar nooit gefusioneerd.





Kleindochter Liny (12) las haar laatste nieuwjaarsbrief voor. "Je wou zo graag honderd worden en mijn plechtige communie nog mee maken, maar je haalde het niet... Ik bewaar vele mooie herinneringen in mijn hartje", zei een emotionele Liny.





Burgemeester Walter Horemans kreeg het laatste woord. "Jos was een sterke persoonlijkheid die nooit vergat dat hij geboren werd in een kruideniersgezin. Al op jonge leeftijd voelde hij de noden van de arbeidersklasse, zodat hij actief militant werd van de socialistische beweging. Hij werd maatschappelijk assistent. Tijdens de oorlogsjaren was hij krijgsgevangene in Stalag 4a in Duitsland. Daarna werd hij gewestelijk secretaris van de socialistische mutualiteit gewest Heist en Berlaar. Van 1977 tot 1985 was hij senator voor de BSP, later sp.a en secretaris-generaal van arbeid en gezondheid van de arrondissementen Mechelen en Turnhout.





De kers op de taart was zijn burgemeesterschap van Berlaar. Zijn vrouw Paula Van de Velde stond pal achter hem en in 2011 vierden ze nog hun platina huwelijk. Enkele jaren geleden overleed zijn geliefde vrouw. Als eerbetoon noemde we een straat naar hem: de Frans Jozef Houbenstraat", zei burgemeester Walter Horemans die de ereburgemeester bedankte voor wie hij was en wat hij voor de Berlaarnaars al die jaren heeft gedaan. Het muzikaal duo Heidi en Koen zorgde voor hemelse melodieën met zang, cello en piano. Met het lied 'Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde' van Bram Vermeulen, werd passend afscheid genomen van de geliefde man.