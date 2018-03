"Ons doel: de grootste worden" OPEN VLD, SAMBA EN SP.A IN KARTEL NAAR VERKIEZINGEN BERTJE WARSON

03u07 0 Berlaar SamBA (Samen Berlaar Anders), sp.a en de herrezen Open Vld trekken in één kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. De ambitie is duidelijk: "Wij willen de grootste worden."

"Wij willen de grootste fractie in Berlaar worden en vandaar dat wij een kartel vormen dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen blijft bestaan", zegt Koen Vermeulen (SamBA). "Een twintigtal mensen hebben gezamelijk overleg gepleegd en besloten om een kartel te vormen. SamBA, Open Vld en sp.a willen onder andere meer inspraak, openbaarheid van bestuur, visie op ruimtelijke ordening en betere mobiliteit. Over de partijgrenzen heen willen wij Berlaar centraal stellen", zegt Koen Vermeulen (SamBA).





Leerkracht trekt lijst

Lies Ceulemans (sp.a) trekt de kartellijst. Zij is leerkracht Wetenschappen aan het Sint-Aloysius Instituut in Lier en zetelt al 12 jaar in de gemeenteraad. "Een vrouw op kop is mooi... Ik zat in de oppositie maar nu hebben wij de kans om onze stempel op Berlaar te drukken. Ik merk dat jonge gezinnen zich zorgen maken over de heraanleg van het marktplein en we vinden dat er meer inspraak en openheid in 't algemeen moet zijn", vertelt Lies Ceulemans.





Comeback

Rudy Nuyens (sp.a) stipt aan dat er 21 kandidaten op de lijst moeten staan maar er nog niet bepaald werd hoeveel van elke partij er dat gaan zijn. "Er zijn twee mogelijkheden: ons kartel wordt de grootste groep of niet. Het wordt hoe dan ook heel spannend", vult raadslid Wim Kelber (SamBA) aan. Open Vld maakt een comeback nadat zij in 2015 ophield te bestaan. "We zijn terug en starten met een frisse en enthousiaste fusieploeg", zegt kersverse Open Vld-voorzitter Giel Van de Zande enthousiast. "Wij stappen mee in het positieve verhaal zodat de Berlarenaren een keuze hebben. Als kartel kunnen wij voor een mooi alternatief zorgen", zegt voorzitter Van de Zande nog.