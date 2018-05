"En toch is voetballen gevaarlijker" RIDDER KRIJGT ZWAARD IN OOG TIJDENS MIDDELEEUWS ZWAARDGEVECHT FIEN TONDELEIR TIM VAN DER ZEYPEN

25 mei 2018

03u04 0 Berlaar Een twintiger die afgelopen zondag een zwaard in het oog kreeg bij een vechttoernooi in het middeleeuwse Quondam, herstelt in het ziekenhuis van zijn verwondingen. Hier en daar rijzen vragen rond de veiligheid van historische veldslagen. "Bij voetbal is het risico op kwetsuren groter", klinkt het echter.

De ridder, een twintiger uit het Leuvense, betrad afgelopen zondag nog maar net de arena toen het fout liep. De man deed mee aan een zwaardvechttoernooi in Berlaar tijdens Quondam, een middeleeuws evenement waar historische gebeurtenissen levensecht worden nagespeeld. De jongeman was net aan de opwarming begonnen. "Hij stapte de arena (4 op 4 meter) in en werd onmiddellijk geraakt", blikt organisator Joël Dumont terug. "De scheidsrechter diende samen met de hulpdiensten de eerste zorgen toe. De man werd gestabiliseerd en overgebracht naar het UZ Leuven. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel." Wel zou hij deels verlamd zijn aan de linkerzijde nadat het zwaard zich door zijn vizier boorde. "Voorlopig wordt er gewacht tot de zwellingen zijn verdwenen, maar dokters blijven positief. Hij zal allicht weer helemaal kunnen zien." Zijn tegenstander, die de onfortuinlijke beweging maakte, wordt psychologisch opgevangen. "Hij kon er niets aan doen, maar dit valt hem zwaar", luidt het.





Bloedneus

De vraag die bij velen rijst: is het naspelen van een historische veldslag niet veel te gevaarlijk? Want om alles voor de toeschouwers zo realistisch mogelijk te doen lijken, wordt er gevochten met de wapens en uitrusting van toen. "Soms kneust iemand een vinger of is er een bloedneus", klinkt het bij enkele verenigingen. "Maar dat dit ongeval kon gebeuren, is uitzonderlijk."





"Iedereen die bij ons de arena betreedt, moet enkele trainingsweekends achter de rug hebben", licht Filip Vaesen toe, organisator van Historia Mundi in Borgloon waar elk jaar meer dan 1.000 re-enactors heen trekken. "In die zestien jaar hebben we het nog maar één keer meegemaakt dat een vechter geraakt werd aan het oor. Het is nog nooit gebeurd dat iemand z'n stoppen doorsloegen. Al is een menselijke fout jammer genoeg snel gebeurd."





Een veiligheidsreglement bestaat niet voor de tientallen vzw's die ons land telt, maar wel hanteren ze bijna allemaal dezelfde regels. Dat wil zeggen: minimum 18 zijn en geen alcohol gedronken. Daarnaast wordt elk wapen voor een veldslag streng gecontroleerd (geen scherpe punt en niet snijden). Tot slot zijn bepaalde bewegingen verboden en mag er niet gestoken worden naar gezicht, rug of keel.





"Gekwetst raken is een risico dat we er graag bij nemen", verwoordt Bert Gevaert het. Hij is gespecialiseerd in middeleeuwse gevechtskunst. "Elke sport heeft z'n risico's. Ik denk zelfs dat voetbal, hockey en paardrijden gevaarlijker zijn."





Voor de jongeman uit Leuven werd inmiddels een crowdfunding opgezet.