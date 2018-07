"Eindelijk van deze kankerplek af" MARICOLENKLOOSTER TEGEN DE GROND VOOR BOUW SOCIALE WONINGEN BERTJE WARSON

31 juli 2018

02u46 0 Berlaar Aannemer Meulders en Zoon is gisteren gestart met de sloop van het voormalige Maricolenklooster aan de Aarschotsebaan. Het klooster is meer dan honderd jaar oud, stond acht jaar leeg en was al enkele jaren aan het verkommeren. In de plaats komen sociale woningen.

"Ik ben heel blij dat we eindelijk zover zijn, want ons plan verliep niet zonder slag of stoot", steekt burgemeester Walter Horemans van wal. "Het voorste gebouw, het klooster van de Zusters Maricollen, werd door een privé-persoon gekocht en het schoolgebouw dat er aan paalde, is van de gemeente. In de plaats komen huur- en koopappartementen. Een buurman diende echter klacht in tegen de bouwplannen: hij vreesde voor zijn privacy, waardoor het plan iets aangepast moest worden. Enkel het voormalige kloostergebouw aan de straatzijde, alsook een bijgebouwtje aan de achterzijde van het vroegere schoolgebouw, worden gesloopt. Het klooster verkeerde in zo'n slechte staat dat we het vroeger dan gepland moesten afbreken. In het voorjaar dreigde al een dakgoot naar beneden te komen, we zijn dan ook opgelucht dat deze kankerplek onder de kerktoren eindelijk verdwijnt."





Huurwoningen

De plannen voor de nieuwe woningen worden uitgetekend door architectenbureau Verwilt & Allegro. "Aan de straatzijde komt een nieuwbouw met zes koopappartementen en een deel van het schoolgebouw wordt eveneens verbouwd tot zes koopappartementen. Het achterste deel, de vroegere meisjesschool, wordt door de Zonnige Kempen gerenoveerd en verbouwd tot 18 sociale huurwoningen. Er wordt ook een ondergrondse parking gebouwd. Deze investering wordt geraamd op ongeveer 3,1 miljoen euro. De Kleine Landeigendom investeert 1 miljoen 800.000 euro, alles samen komt het project dus neer op bijna vijf miljoen euro.





De koopappartementen zullen tussen de 220.000 en 225.000 euro kosten. Eind 2019 starten de werken en eind 2021 wordt het project opgeleverd", legt voorzitter Melikan Kucam uit. Burgemeester Walter Horemans geeft nog mee dat er een verbindingsweg voor fietsers en voetgangers komt tussen de Heistse- en Aarschotsebaan. "En het 'hart van de Hei' wordt terug een prachtig dorpsgezicht want de pastorie wordt in 2019 gerenoveerd, de kerk zal schitteren met nieuwe verlichting en het pleintje wordt in september gerenoveerd", besluit een fiere burgemeester.





De sloopwerken van het klooster zouden tegen de start van het schooljaar achter de rug moeten zijn. Om die sloop veilig uit te voeren, is een gedeelte van de Aarschotsebaan afgesloten en moet er omgereden worden. De werken duren tot half augustus.