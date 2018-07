'De Zomer van Balder' van start ZES WEKEN LANG TOPSFEERTJE IN CENTRUM BERTJE WARSON

12 juli 2018

02u51 0 Berlaar De tiende editie van 'De Zomer van Balder' barstte gisterenavond los op het marktplein van Berlaar. "Wat ooit een klein festival was voor de inwoners van Berlaar, is uitgegroeid tot het grootste festival van zijn soort hier in de streek", zegt organisator Gert Put.

Het gemeentebestuur van Berlaar organiseerde gisteravond de Guldensporenviering op de kiosk. De viering werd net als de voorbije jaren geïntegreerd in de programmatie van de Zomer van Balder. Na de toespraak van burgemeester Walter Horemans zorgden Jelle Cleymans en Ronny Lee voor een topsfeer. "De Zomer van Balder is één groot familiefeest en gaat ook nu weer een onvergetelijke zomer tegemoet. We brengen nationale artiesten, lokale helden en onvergetelijke dj-acts op dit zes weken durende evenement. Met democratische drankjes, restaurantprijzen en gratis inkom zodat iedereen de weg vindt naar ons spektakel", zegt organisator Gert Put die postbode is in Antwerpen maar in Berlaar woont.





15.000 bezoekers per jaar

"Dit is de tiende editie en wie had ooit kunnen denken dat het zo'n succes zou worden. We zijn gestart met zo'n 200 tot 300 bezoekers per avond. En tien jaar later zitten we rond de kaap van 15.000 bezoekers per jaar."





Om deze 10de editie extra te vieren heeft de organisatie op 1 augustus een topact. Die avond kan je genieten van bekende dj's met als kers op de taart de wereldberoemde Maxi Jazz gekend als de frontman van dance-act Faithless. "Voor ons is dit een historisch moment. Maxi Jazz was op tournee in de Benelux en ik heb gewoon aan het management gevraagd of hij naar de Zomer van Balder kon komen. En dat is gelukt! We konden het zelf bijna niet geloven. Enkele jaren geleden was de weide van Rock Werchter uitverkocht, dus mikken wij ook op veel volk. Hip hop, R&B, reggae, soul en natuurlijk een aantal Faithless-knallers zetten Balder die dag op zijn kop. Dat wordt volop dansen op nummers zoals Insomnia, We Come 1 en God Is a DJ", vertelt Gert Put.





Lounge

Voor één keertje worden er voor deze topavond tickets verkocht aan 14 euro. In voorverkoop via de website is dat 10 euro. Verder heeft Gert Put een ploeg van 50 man om alles in goede banen te leiden. "We hebben ook een grote overdekte lounge bij gebouwd en het restaurant is net boven het publiek zodat iedereen de vedetten goed kan volgen. Ook de houten wand met bedrukking van de middenstand uit Berlaar, Heist-op-den-Berg en Lier die de Zomer van Balder sponsoren is nieuw", vertelt Gert Put.