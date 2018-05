"Binnen dit en vijf jaar gaat onze kazerne dicht" DISTRIBUTIECENTRUM WISSELSTUKKEN BRENGT ALLERLAATSTE LENTECONCERT BERTJE WARSON

15 mei 2018

03u19 0 Berlaar Distributiecentrum Wisselstukken brengt morgen haar jaarlijkse Lenteconcert. Meteen ook haar laatste: de toekomst van het centrum ziet er immers niet zo rooskleurig uit nu het centrum zal worden uitbesteed aan een privé-organisatie.

Morgen, om 20 uur, staat het tweejaarlijkse Lenteconcert van Distributiecentrum Wisselstukken op het programma. De militaire eenheid organiseert dit concert samen met het Berlaarse gemeentebestuur en de kerkfabriek in de Sint-Pieterskerk. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen met dirigent en kapitein-kapelmeester Yves Segers brengen een betoverend concert. "Helaas voor de laatste keer. De militairen bewijzen niet alleen hun organisatorische capaciteiten, maar ook dat ze een groot hart hebben voor Kinderland. Wij vangen kinderen uit gezinnen met ernstige problemen op die door de jeugdrechter geplaatst worden. Ook nu trok Johan Lowries, personeelsofficier en PR-man met zijn ploeg weer naar alle handelaars voor steun. In totaal mochten wij al bijna 100.000 euro ontvangen, waardoor de oude Schoolkolonie gemoderniseerd kon worden", zegt Dominiek Vanbesien, directeur vzw Kinderland.





Logistiek bedrijf

Het distributiecentrum wacht ondertussen bang haar toekomst af, zeker nu vaststaat dat het centrum zal worden uitbesteed aan een privébedrijf. "De beslissing om ons distributiecentrum uit te besteden aan een privé-organisatie is politiek gekleurd", steekt kolonel Nico Martens van wal. "Nog dit jaar wordt onze opdracht toegewezen aan een logistiek bedrijf dat ons voor een groot deel zal overnemen. Ons personeel wordt dus nog sterker afgeslankt, mensen die met pensioen gaan, zullen op termijn niet meer worden vervangen. De overname is jammer, zeker wat ons modern hoogbouwmagazijn betreft. In totaal hebben wij meer dan 300.000 soorten artikels in beheer, waarvan er ruim 52.000 in moderne installaties opgeslagen zijn", aldus Hoogmartens.





Afghanistan

"Elke dag vertrekken via de militaire luchthaven van Melsbroek wisselstukken en materiaal naar overal ter wereld, van Aghanistan, over de Sahel tot Litouwen. Ter plaatse zijn er o. a. ook mechaniekers van Defensie." Burgemeester Walter Horemans is niet te spreken over deze beslissing. "De legerbasis in Berlaar is één van de grootste werkgevers van onze gemeente, er staan dan ook heel wat mensen uit de regio achter onze verontwaardiging".





"Naast de commotie rond het voortbestaan van de kazerne kwam ook de pensioenleeftijd van 56 jaar (behalve voor generaals en piloten, red.) in het oog van de storm te staan", vervolgt kolonel Martens. "De regering besliste immers dat het personeel zeven jaar langer moet werken. Daar wordt nog over gecommuniceerd, want de mensen weten niet waar ze staan. De 'hete patat' wordt echter door de politici doorgeschoven tot na de verkiezingen."