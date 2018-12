Zwangere vrouw in shock na keukenbrand Toon Royackers

28 december 2018

20u30 0 Beringen Vrijdag in de late namiddag heeft een brand gewoed in de achterbouw van een voormalige mijnwerkerswoning aan de Molenlaan in Stal bij Beringen. Een keuken ging daar volledig in de vlammen op.

Het vuur situeerde zich in het rechtse gedeelte van een tweewoonst. Daar liep de volledige benedenverdieping ernstige rookschade op. De woonst is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bovenverdieping was ingedeeld als een afzonderlijk appartement, en daar kon de toegesnelde brandweerzone Zuid West Limburg het vuur gelukkig tegen houden. Ook het linkse gedeelte dat onbewoond was, is er geen schade. De zwangere bewoonster van het getroffen huis verkeerde in shock. Zij werd opgevangen door de hulpdiensten.