Zwangere bestuurster gewond na ongeval 08 februari 2018

Op de Rijksweg in Dilsen is woensdagochtend rond 7.30 uur een ongeval gebeurd. De 26-jarige R.N. reed op de rechterrijstrook richting Maasmechelen en kwam in aanrijding met het voertuig van de 32-jarige A.D. (32) uit Beringen. De zwangere bestuurster werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Haar voertuig moest getakeld worden. (MMM)