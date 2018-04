Zetel vat vuur door vallende kaars 14 april 2018

02u53 0 Beringen In een woning in de Orgelwinningstraat in Stal, bij Beringen, is vrijdagmiddag brand uitgebroken.

Het vuur ontstond omstreeks 13 uur. In de woonkamer was een kaars omgevallen, waardoor een zetel in brand kwam te staan. De bewoonster kon gelukkig op tijd het huis verlaten en bleef ongedeerd. Maar niet veel later stonden nog meer meubels in brand.





Rookschade

Brandweerzone Zuid West Limburg stuurde meteen ploegen ter plaatse. Die kregen de meubels snel geblust en konden voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere kamers. Gewonden vielen er niet, maar de rookschade in de woning is aanzienlijk. De bewoonster werd opgevangen door familieleden. (RTZ)