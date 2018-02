Zes maanden cel met uitstel voor 75-jarige man die poetsvrouwen aanrandde 02 februari 2018

02u41 0 Beringen Een 75-jarige Italiaan uit Beringen is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid. De man betastte de intieme delen van twee poetsvrouwen en bood zelfs 500 euro voor "extra diensten".

Hij sloeg vorig jaar in Beringen toe op 31 augustus en 19 oktober. Hij raakte onder meer de borsten en billen van de poetsvrouwen aan en gleed met zijn vingers ook richting de onderbroek van de dames. Bij de eerste dame opende hij op een bepaald moment ook zijn rits. Bij de tweede dame kwam de man af met het idee van de extra diensten, waarbij hij onder meer een spelletje met zijn geslachtsorgaan in gedachten had. Zelf verdedigde de man zich door te vertellen dat de vrouw ook wel een erg open decolleté droeg en hij hier bijgevolg gemakkelijk in kon kijken, wat hem dan deed overgaan op de andere seksuele inbreuken. Verder minimaliseerde de Italiaan vooral de feiten. "Wat ik gedaan heb, heb ik gedaan", gaf hij wel toe. "Maar ik heb nog altijd niemand vermoord."





Tot 7 slachtoffers

Slechts twee vrouwen dienden een klacht in, maar er was tijdens de behandeling sprake van vijf tot zeven slachtoffers. Telkens zou het om poetsvrouwen gaan. "Als hij iets wil, dan pakt hij dat gewoon. Dat is zijn denkwijze", klonk het bij de procureur. Aanvankelijk vorderden het openbaar ministerie een celstraf van één jaar zonder uitstel. Het leek het parket onmogelijk om de man bepaalde voorwaarden in de vorm van een vormingscursus op te leggen, omdat deze met enkele taalproblemen sukkelde.





Het werd uiteindelijk zes maanden cel met uitstel, omdat hij een relatief gunstig verleden had. Hij wordt wel vijf jaar uit zijn rechten ontzet.





Naar eigen zeggen poetst de zeventiger nu zelf in zijn huis. (BVDH)