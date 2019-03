Zes hardrijders moeten onmiddellijk rijbewijs inleveren BVDH

24 maart 2019

18u24 0 Beringen De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo zette vorige week opnieuw intensief in op hardrijders. Bij snelheidscontroles dienden maar liefst zes bestuurders het rijbewijs onmiddellijk in te leveren.

De snelheidscontroles vonden plaats in Beringen tussen 17 en 2 uur langs de Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg, Molendijk, de Paalsesteenweg, de Kasteletsingel-Zuid en de Koolmijnlaan. In totaal werden 2.527 voertuigen gecontroleerd. 147 bestuurders reden te snel.

Er werden snelheden gemeten van 138, 121 en 120 km/uur waar 70 km/uur toegelaten is. Op de Kasteletsingel-Zuid reden 2 chauffeurs 150 km/uur waar 90 km/uur toegestaan is. Er werden 5 pv’s opgesteld voor het gebruik van de GSM achter het stuur. Eén bestuurder werd beboet voor het ontbreken van een kinderzitje in de wagen.