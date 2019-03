WZC Prinsenhof en WZC Het Dorp onder verscherpt toezicht BVDH

18 maart 2019

13u06 0 Beringen Woonzorgcentrum Prinsenhof uit Koersel en woonzorgcentrum Het Dorp uit Houthalen uit Helchteren behoren tot de vijftien Vlaamse woonzorgcentra die strenger worden opgevolgd na diverse klachten.

De klachten in de centra bleven maar binnenstromen en werden intussen door de zorginspectie bevestigd. Daarom zullen inspecteurs de controle opvoeren en op ongewone momenten passeren. De woonzorgcentra zouden vooral in het kader van kostenbesparing op de grens van het toelaatbare werken. De klachten hadden vaak betrekking op hygiëne en op de maaltijden. Er wordt melding gemaakt van mensen die te lang en te veel in bed liggen, slordige toestanden en een gebrek aan permanentie. Alle andere woonzorgcentra in Limburg zijn wel in orde, de dertien andere woonzorgcentra uit de lijst zijn immers afkomstig uit andere provincies.