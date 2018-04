Wijkschool als oplossing voor problemen met aanmelden? 10 april 2018

02u28 0

Onafhankelijk gemeenteraadslid Hilaire Poels heeft de problemen met het digitaal aanmeldsysteem voor kleuters met argusogen gevolgd. "Er is volgens mij nood aan bijkomende lokalen voor kleuteronderwijs tussen het Albertkanaal en de grenzen met Lummen, Diest en Tessenderlo", klinkt het. "In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd het idee geopperd om een wijkschooltje op te richten, maar daar hoorde ik later niets meer over. Nochtans zijn er volgens mij in Tervant vier mogelijke locaties: aan het bos (waar de vroegere kleuterschool gevestigd was), in de lokalen van de vroegere Volkstuin, naast de nieuwe scoutslokalen in de Piloonstraat, of in de oude scoutslokalen. Zo'n wijkschool kan de oplossing zijn voor dit probleem." (BVDH)