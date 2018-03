Wijken klaar voor Dag van de Buren 23 maart 2018

De stad Beringen neemt van 25 tot en met 27 mei voor het zesde jaar op rij deel aan de Dag van de Buren. "Buren, bewoners van een appartementsgebouw, van een wijk, rond een pleintje, nodigen elkaar uit voor een hapje en een drankje. Het concept draait om eenvoud en gezelligheid", aldus schepen voor Welzijn Thomas Vints (CD&V). "Dit is de ideale gelegenheid om gezellig samen te komen en elkaar beter te leren kennen. Want de leukste en veiligste buurt, is de buurt waar mensen elkaar kennen." Buren die deelnemen, kunnen bij de stad niet alleen terecht voor gratis promotiemateriaal, maar krijgen ook een startpakket met lekkers van Oxfam en met versieringen. Tussendoor wordt de wedstrijd 'de gezelligste foto' gekoppeld aan het event. Buurtverenigingen zullen door de stad op de hoogte worden gebracht. (BVDH)