Wielervrienden eren Jeroen 26 juli 2018

Het overlijden van Jeroen Goeleven raakt niet alleen wielrenners, het inspireert hen ook. Dit weekend nog was er een pakkende actie van John De Schutter na diens dubbel in het Benelux kampioenschap bij de amateurs.





Jeroen en John groeiden samen op in de koers. "Onderling zouden ze dit jaar mooie wedstrijden betwisten", stelt Danny. "Het provinciaal kampioenschap tijdrijden werd bijvoorbeeld verrassend gewonnen door Jeroen, terwijl John favoriet was. De twee hadden veel respect voor elkaar. Sinds het overlijden van Jeroen is John vaak beginnen winnen. Na zijn dubbel dit weekend bracht hij de bloemen, medaille en trui van de wedstrijd die hij zaterdag won naar ons. Ik was ontroerd."





Ook Kris Bunkens, Gert Dieltjens en Wesley Bellen - allemaal wielervrienden - droegen al overwinningen op aan de renner uit Paal. Ook toen Thomas Van Opstal dit weekend in Kotem voor het eerst dit seizoen het zegegebaar mocht maken, eerde hij zijn ex-ploegmaat. "Het is duidelijk dat Jeroen niet vergeten wordt", zegt Danny nog. (BVDH)