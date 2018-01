Werkstraf gevraagd voor man die op vrouw ging zitten 25 januari 2018

02u54 0 Beringen Een 51-jarige man uit Beringen riskeert een werkstraf van honderd uur en een boete van 600 euro omwille van een schermutseling met zijn partner in de zomer van 2016.

"We hadden een relatie van vijftien jaar, maar het liep meer zo goed. Op een dag kwam ik thuis van een avondje met vrienden en wou zij niet meer spreken. Ik had het vermoeden dat ze een andere man had leren kennen en ik mocht haar gsm niet bekijken", stelde de man. Uit het verhaal van de procureur bleek dat hij vervolgens op zijn vrouw was gaan zitten en haar tegenhield zodat ze niet kon ontsnappen. Zij raakte daarbij gewond aan haar lip. "Uit het dossier blijkt dat de vrouw ook vol blauwe plekken stond en vijf dagen werkonbekwaam was. Hij was dronken en er kwam geen zinnig woord meer uit. Het was meer dan louter duw- en trekwerk", opperde de procureur. Op 21 februari volgt het vonnis. (BVDH)