Werkstraf gevraagd voor agressieve zaalvoetballer 08 juni 2018

Een zaalvoetballer uit Beverlo riskeert een werkstraf van 90 uur en een boete van 450 euro voor agressief gedrag tijdens de voetbalwedstrijd De Warande - Beverlo. In maart 2016 escaleerde deze wedstrijd en deelde de beklaagde vuistslagen uit aan de doelman van de tegenstander. Ook een minderjarige deelde in de klappen. De scheidsrechter werd door de politie verhoord als getuige en kon de schuldige aanwijzen. Die betwist de feiten niet langer, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman. "Er waren die match al eerder irritaties in het genre van tijdrekken bij de tegenstander en opmerkingen die niet door de beugel konden. Mijn cliënt spreekt van uitlokking, maar dat is geen rechtvaardiging voor zijn gedrag. Hij zal zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik vraag een straf met probatieuitstel", aldus de advocaat. Beklaagde heeft al een aantal veroordelingen opgelopen in het kader van vennootschapswetten en leeft onder elektronisch toezicht. Zijn raadsman stelt een cursus agressiebeheersing voor. Het slachtoffer was twee dagen werkonbekwaam. (BVDH)