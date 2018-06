Werkneemster steelt 288 krasloten: acht maanden gevangenis 29 juni 2018

02u40 0 Beringen Een dievegge (47) uit Heusden-Zolder moet 26.900 euro betalen aan haar ex-werkgever. Ze ontvreemdde 288 krasloten en tijdschriften toen ze werkte in de shop van een tankstation aan de Paalsesteenweg in Beringen. Daarnaast werd ze bij verstek veroordeeld tot acht maanden cel en een boete van 300 euro.

De vrouw sloeg toe tussen 21 juni 2015 en 2 juni 2016. De diefstal kwam aan het licht, toen de tankstationverantwoordelijke onregelmatigheden in de kassa vaststelde. Voor bijna duizend euro kon de toenmalige werkneemster alle krasloten, net als 35 pakjes sigaretten en tijdschriften, mee naar huis nemen. De magazines werden in de verpakking bij haar thuis gevonden. Uit onderzoek bleek bovendien dat bij dagbladhandelaars in de buurt geregeld krasloten geïnd werden, die van in het tankstation afkomstig waren. De speurders kwamen zo uit bij beklaagde, die haar zoon op pad had gestuurd om de opbrengsten te innen. De feiten werden bewezen aan de hand van getuigenverklaringen en camerabeelden. Hoeveel de krasloten de vrouw opbrachten, is niet bekend.





De gestolen loterijbiljetten en de tijdschriften werden verbeurdverklaard. (BVDH)