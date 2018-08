Werken N73 bereiken laatste fase 10 augustus 2018

De aannemer werkt ook de komende weken nog verder aan de N73. Hier moet een betere ontsluiting gecreëerd worden voor het industriegebied Ravenshout. Inmiddels is men aan de laatste fase gekomen. De fietstunnels en aansluitende fietspaden in de Aubruggestraat en Nijverheidsweg worden verder afgewerkt. Ter hoogte van de N73 aan de op- en afrit van de E313 in Tessenderlo zijn er eveneens aanpassingswerken. Tenslotte wordt ook het asfalt van de N73 tussen de Snelwegstraat en de E313 aangepast. Eind september zou deze N73 opnieuw in gebruik kunnen worden genomen. (BVDH)