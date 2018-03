Wereldfilmfestival in The Roxy Theatre 30 maart 2018

03u02 0

Van donderdag 19 tot en met maandag 30 april vindt in The Roxy Theatre MOOV Beringen plaats. Dat is een wereldfilmfestival dat films toont die kijkers verbinden met de ganse wereld. Sinds 2011 brengt MOOOV deze uitzonderlijke wereldcinema naar Beringen. The Roxy Theatre en stad Beringen zorgen er samen voor dat deze niet-commerciële filmparels ook in Beringen te zien zijn. "Tijdens het festival zetten we in op maatschappelijk relevante onderwerpen", zegt Thomas Vints (CD&V), schepen voor Welzijn en Educatie. Uitgebreide info over het festival en de volledige programmatie vind je op www.MOOOV.be. (BVDH)