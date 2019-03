Wat doe je om je buurt wat groener te maken? Zelf een wiglo-doolhof bouwen Birger Vandael

17u13 0 Beringen De bewoners van de Beringse wijk Steenveld bouwden tijdens de krokusvakantie een speciale wiglo-doolhof. Met deze duurzame constructie van wilgentakken verfraaien ze een somber hoekje vlakbij het wijkcentrum. Bedoeling is om een gezellige, groene plek te creëren waar kinderen kunnen ravotten en volwassenen een babbeltje kunnen slaan.

De RIMO-buurtwerking in Steenveld werkte onlangs een groenplan uit voor de wijk. Dit gebeurde door Liesbeth Brusselaers in overleg met de bewoners. Binnenkort worden er immers honderd nieuwe woningen gebouwd in de sociale woonwijk. Dankzij het groenplan blijft de wijk groen en is iedereen met elkaar verbonden. Ook Natuurpunt Beringen deed haar duit in het zakje en deelde haar ervaring en expertise.

Vier namiddagen lang werd er gewerkt en zo werd een troosteloze plek met containers veranderd in een mooie wiglohut met slakkendoolhof. “Niet alleen bewoners met groene vingers hielpen mee, ook nieuwsgierigen en bewoners die zich verbonden voelen met de wijk”, glimlacht Brusselaers. “De wilgentakken werden verzameld door schaapherders in de Vallei van de Zwarte Beek in Koersel.”