Wagenpark gedoneerd voor Pleegzorg 04 mei 2018

02u40 0

De stad doneert haar wagenpark om op die manier aandacht te vragen voor Pleegzorg. Zij zorgen voor kinderen wanneer hun ouders dat even niet meer kunnen. "Pleegzorg Vlaanderen lanceerde dit voorjaar de actie 'doneer je autodeur' samen met Minister Vandeurzen. Als pleegzorgstad zetten we graag onze schouders onder dit initiatief. De komende periode zullen een tiental stedelijke voertuigen rondrijden met een achterruitsticker om pleegzorg onder de aandacht te brengen", legt schepen voor Welzijn Thomas Vints (CD&V) uit. Wie zich kandidaat wil stellen, kan contact opnemen via www.pleegzorglimburg.be. (BVDH)