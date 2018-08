Vuur in bos aan de Zware Beek raakt moeilijk geblust 01 augustus 2018

02u40 0 Beringen Dinsdagnamiddag is de brandweer opnieuw moeten uitrukken voor een heropflakkering van de brand in het bos aan de Zwarte Beek in Paal bij Beringen. Daar ging zondag al een deel van het bos in de vlammen op.

Maandag was er al even een heropflakkering, en ook gisteren zagen wandelaars opnieuw hoge vlammen in het gebied. De brandweer vroeg eerder al om de hoogspanningslijn voor elektriciteit vlak boven het bos even uit te schakelen tijdens de brand.





Dat zorgde gelukkig niet voor elektriciteitspannes in de regio. Netwerkbeheerders konden Beringen en de regio via een omschakeling nog van voldoende elektriciteit voorzien. Intussen blijft het blussen in het gebied wel moeizaam gaan. Gisteren waren opnieuw brandweerlui van de korpsen uit Beringen, Heusden en Tessenderlo ter plaatse. Telkens opnieuw zorgt de opgewarmde ondergrond ervoor dat het bovenliggende gras gaat smeulen. De korpsen probeerden daarom de hele ondergrond nat te maken. Maar door de uitgestrektheid van het gebied is dat bijna een onmogeljke klus. Indien de droogte aanhoudt, wordt gevreesd dat het vuur de volgende dagen opnieuw kan opwakkeren.





In heel de provincie waren er gisteren trouwens nog tal van heidebranden. In Maasmechelen was dat aan de Ruiterstraat,





in Hamont aan de Beverbekerheide in Sint-Truiden langs de Luikersteenweg en in Overpelt aan Over 't Water.





(RTZ)