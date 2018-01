Vuilniswagen neemt stuk van garage mee 02u50 0 Toon Royackers De garage moest gestut worden door de brandweer.

Woensdagmorgen om 7.20 uur heeft een vuilniswagen zijn bocht verkeerd ingeschat aan de Waterstraat in de Posthoornwijk. Tijdens een draaimanoeuvre ramde de achterkant van de truck plots de dubbele garage, net naast een woning van de Kantonale bouwmaatschappij. Door de klap plofte niet alleen een deel van de muur naar beneden, ook de steunbalk boven de poort werd ernstig geraakt. Brandweerpost Beringen snelde daarom ter plaatse met twee stutten, om verdere instorting te voorkomen. De garage was gelukkig leeg. De ploeg van de vuilkar kon na het ongeval haar route verder zetten, omdat hun wagen slechts beperkte schade had opgelopen. Met een beetje vertraging werd het afval woensdag toch nog overal opgehaald.