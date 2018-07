Vroeger blauwbussen dan normaal 04 juli 2018

In Koersel kan je nu al opnieuw blauwbessen plukken aan Blueberry Fields. Dat is vroeger dan normaal, wat komt door de vele zon de afgelopen weken. "We beginnen om 9 uur en de laatste bes is voorzien om 17 uur", klinkt het in een officieel bericht. Voorlopig zal dit alle volgende dagen kunnen. Afhankelijk van het aantal plukkers dat zich elke dag aanbiedt en het aantal bessen dat rijp genoeg is om geplukt te worden, zal misschien af en toe een korte pluk-stop ingelast moeten worden voor een aantal dagen zodat de bessen weer kunnen bij-rijpen. Dit laten wij altijd weten via de website en via Facebook." Wie wil komen plukken, neemt best laarzen of stevig schoeisel mee, alsook bescherming tegen de zon en regen en iets om de eigen oogst mee naar huis te nemen. (BVDH)