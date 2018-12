Vrijetijdsbesteding dankzij leuke KIA-cheques Birger Vandael

07 december 2018

18u18 0 Beringen Ook in 2019 wil stad Beringen alle Beringse kinderen en jongeren aanzetten tot een actieve vrijetijdsbesteding en dit met behulp van de leuke KIA-cheques!

“KIA-cheques kunnen gebruikt worden om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de dienst jeugd en sport zoals bijvoorbeeld de KIA-activiteiten, speelpleinwerking Hupsekwap, KIA-zomerkampen of bewegingsschool Happy Kids. Bij CC Beringen kan je terecht voor theatervoorstellingen of workshops en minigolfen of trickpinnen kan via de dienst toerisme,” zegt schepen van vrije tijd Dave Schops (sp.a).

Bij de aankondiging van de activiteiten wordt steeds vermeld hoeveel KIA-cheques je kan gebruiken. Alle kinderen en jongeren uit Beringen van 1 tot 18 jaar hebben recht op 10 KIA-cheques ter waarde van 1 euro. Kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben krijgen 20 cheques extra.

De nieuwe KIA-cheques zijn geldig vanaf 1 januari 2019 en kunnen aangevraagd en afgehaald worden op de dienst jeugd en sport.